نمر بنغالي يتجول في شوارع تكساس.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عثرت الشرطة المحلية مدينة هيوستن بولاية تكساس على نمر بنغالي هارب كان يتجول في شوارع المدينة، متسبباً بالذعر للسكان.



واستعيد النمر البنغالي البالغ 9 أشهر ويحمل اسم "إنديا" من زوجة صاحبه البالغ 26 عاماً، الذي شوهد وهو يصطحبه في سيارته.

وكان النمر شوهد مساء الأحد الفائت يسير بهدوء عبر المروج في أحد أحياء غرب هيوستن، وصوّره بعض أهالي الحي الذين دهشوا لرؤية نمر في حديقتهم.

وقال رون بورزا من شرطة هيوستن في مؤتمر صحفي، السبت، إن زوجة المالك وافقت على إعادة الحيوان إلى الشرطة

وأضاف أن "إنديا" الذي "يتمتع بصحة جيدة جدا" سيودَع مأوى للحيوانات بالقرب من دالاس.

وذكّر بأنه من غير القانوني امتلاك نمر في هيوستن، خلافاً للحال في بعض المقاطعات المحيطة بالمدينة.

وأضاف أن "الناس ينبغي ألا يحتفظوا بحيوان كهذا في منازلهم"، موضحاً أن "وزنه وهو بعد في شهره التاسع يبلغ 80 كيلوجراماً، ويمكن تالياً أن يصل وزنه إلى 270 كيلوغراماً، ولديه مخالب ويمكن أن يحدث الكثير من الضرر".

ومن المعروف أن في تكساس عدداً كبيراً من النمور الأسيرة، إذ يتيح قانون الولاية الاحتفاظ بها بشرط تسجيلها والتأكد من وضع الحيوان في الأسر.

وفي عام 2014، قدر الصندوق العالمي للحياة البرية عدد النمور التي تعيش في الأسر في الولايات المتحدة بخمسة آلاف، أي أكثر من عدد النمور البرية في العالم.