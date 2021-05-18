هكذا احتفلت الملكة إليزابيث بـ70 عاما على عرش بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الإثنين، حملة لزرع الأشجار بمناسبة مرور 70 عاماً على توليها العرش.



وتم إطلاق مخطط "كوينز جرين كانوبي" الذي تديره مؤسسة "كول أيرث" الخيرية المعنية بالمناخ والحكومة البريطانية، الإثنين.

وتهدف الحملة إلى تشجيع الناس على زراعة الأشجار من شهر أكتوبر/تشرين أول حتى نهاية عام 2022، وهو العام الذي يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة.

وأصدر قصر باكنجهام صورة للملكة والأمير تشارلز وابنها وهو الشخص التالي لتولي العرش لإطلاق الحملة.

وقال الأمير تشارلز في مقطع فيديو تم إصداره بهذا المناسبة: "سواء كنت فرداً يأمل في زرع شتلة واحدة في حديقتك أو مدرسة أو مجموعة مجتمعية تزرع شجرة أو مجلساً أو مؤسسة خيرية أو مشروعاً تجارياً يعتزم غرس طريق كامل من الأشجار أو مزارعاً يتطلع إلى إنشاء سياج جديد، كل شخص في جميع أنحاء البلاد يمكن أن يشارك في المشروع".

وقامت الملكة بزراعة حوالي 1500 شجرة في جميع أنحاء العالم خلال فترة حكمها.

ويمكن للمدارس والمجموعات المجتمعية البريطانية التقدم بطلب للحصول على 3 ملايين شتلة مجانية من هيئة الحفظ "وودلاند ترست" كجزء من المشروع.