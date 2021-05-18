ما لا تعرفه عن فوائد اللوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعدُّ اللوز من أنواع المكسرات المتعارف عليها، ويمكن أن يكون طعمه حلواً أو مرا، وذلك اعتمادا على نوع شجرة اللوز.



وأوردت مجلة "Instyle" أن اللوز يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض تناول اللوز غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل نحو 10 جرامات يوميا.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن اللوز غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

كما يعد اللوز غنيا بالأحماض الدهنية (أوميجا 3)، التي تحول دون تجلط الدم، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر اللوز بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة والجمال مثل المغنيسيوم المهم لإنقاص الوزن والرشاقة وفيتامين E المهم لشباب البشرة.