شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيا بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حسناً، ويكون حاراً خلال النهار.