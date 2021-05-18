شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح حقيقة احتواء لقاحات كورونا على شرائح معدنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على ما تم تداوله بشأن احتواء لقاحات كورونا على شرائح معدنية تلتصق بالمغناطيس.
وأوضح النمر، أن محتويات لقاحات كورونا معروفة ولا تحتوي على أي شرائح معدنية، مؤكدًا أن الميكروشيب أكبر 1000 مرة من بروتينات اللقاح ولا يمكن وضعها فيه.
وأشار النمر، إلى أن ما ورد في هذه المقاطع شائعة تقوم على خدع بصرية بسيطة تنفذها جماعات دولية تحارب اللقاحات بشكل عام.
وطالب النمر من يمتلك الدليل بالتقدم به لجهات الاختصاص.
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