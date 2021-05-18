شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين بشأن السفر إلى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت سفارة المملكة لدى إيطاليا، أن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من السعودية لغرض السياحة في الوقت الراهن.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه في حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيطالية، قد سجلت أمس الاثنين، 3455 إصابة و140 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3455، ليصل العدد العام إلى مستوى 4162576 حالة إصابة، بينها 322891 نشطة.