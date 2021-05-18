شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: نشاط في الرياح السطحية وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

تراجع فرص الأمطار

ووفقاً لموقع طقس العرب، فإن آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات تُشير إلى تراجع كبير في فرص الأمطار على مرتفعات جنوب غرب المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المُتوقع أن يميل الطقس للاستقرار على مرتفعات جازان وعسير و الباحة، مع بقاء الفرصة ضعيفة لتشكل بعض السُحب الركامية الرعدية بشكل محلي وعلى نطاق ضيق، تترافق بزخات محدودة وعشوائية من الأمطار.

كما يستمر الطقس مائل للحرارة بالسيطرة على شمال المملكة وصولاً لحائل بينما يكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة في أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة