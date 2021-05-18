بعض خدمات تويتر لن تكون مجانية قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تتجه شركة تويتر لتحويل بعض خدماتها إلى مدفوعة وفق ما كشفته تقارير صحفية عالمية.



وستجعل "تويتر" خدمة الاشتراكات الخاصة بمقابل مادي يصل إلى 3 دولارات شهريًّا.

وستطلق "تويتر" على تلك الخدمة الجديدة اسم "بلو" (أزرق)، وسيقدم من خلالها عدد من الخدمات الجديدة الحصرية لمستخدمي تويتر.

وستتضمن تلك الخدمات الحصرية من تويتر بعض التقنيات الجديدة مثل التراجع عن التغريدات، وإمكانية حذف التغريدات وتنظيمها، وإعادة نشر التغريدات المحذوفة، وفق "سبق".

وستكون واجهة مستخدم "تويتر" ذات المقابل المادي، خالية من أي إعلانات أيضًا.

ورفض مسؤولو تويتر التعليق على تلك التقارير؛ مشيرين إلى أن تلك الميزة يمكن أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وستساهم تلك الميزة مدفوعة الأجر أيضًا، في تقليل اعتماد تويتر على الإعلانات واستقرار مصادر دخله؛ ولكنهم حاليًا يحسبون مسألة اعتماد مستخدمي تويتر على أن الخدمة مجانية، واحتمالية هجرهم المنصة بعد أن تتحول لتصبح بمقابل مادي.