منظمة الصحة العالمية تحذر من الإفراط في التفاؤل مع تراجع كورونا عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، قد انخفض للأسبوع الثاني على التوالي.



بيد أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حذر من الإفراط في التفاؤل.

كما حذر من أن "هناك انفصالا كبيرا يتزايد حيث يبدو أن هناك في بعض البلدان التي تشهد أعلى معدلات التطعيم اعتقاداً بأن جائحة كوفيد-19 قد انتهت، في حين أن بلدانا أخرى تعاني من موجات هائلة من العدوى"، دون تقديم بيانات أسبوعية محددة.

وقال إن الجائحة لن تنتهي حتى يتم التغلب عليها في كل مكان، ودعا شركات الأدوية إلى إظهار المزيد من المرونة من أجل تسليم المزيد من الجرعات إلى البلدان الفقيرة الآن، وعدم الانتظار حتى النصف الثاني من هذا العام أو حتى عام 2022.

كما قال إنه يتعين على المصنعين تحرير الدول من العقود التي تحظر عليها نقل جرعات إلى دول أخرى إذا كان هدف البلاد هو التبرع بالأدوية لتلك الدول الأخرى.

وقد ساعدت مبادرة كوفاكس، التي بدأتها منظمة الصحة العالمية لتوزيع جرعات اللقاح على البلدان الفقيرة، حتى الآن في تسليم 65 مليون جرعة إلى 124 بلدا.

وأعرب "تيدروس" عن أمله في توزيع 190 مليون جرعة بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل