شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى يعلن القبض على إرهابى بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على أحد الارهابيين المتورطين في استهداف القوات الأمنية غربي مدينة الموصل .

وذكرت الخلية أن عناصر من الاستخبارات والأمن الوطني تمكنت ، بعد توفر معلومات دقيقة ، من نصب كمين محكم للارهابي في قضاء تلعفر غربي الموصل والقبض عليه .

واشارت الى أن الارهابي أحد العناصر الناشطة في تنظيم داعش وشارك في عدة عمليات ضد القوات الامنية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".