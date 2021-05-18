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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تحقق 5 إنجازات عالمية في الاتصالات وتقنية المعلومات

الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365

حققت المملكة العربية السعودية 5 إنجازات عالمية في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات.



وأعلنت السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات العديد من الإنجازات التي حققتها المملكة في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي أحدثت تطوراً باهراً وواضحاً في 5 مؤشرات مختلفة.

سرعة نطاق الإنترنت المتنقل

وحسب وكالة الأنباء السعودية، هذه المؤشرات هي، مؤشر "اختبار السرعة العالمي"، ومؤشر" تطور الحكومة الإلكترونية"، ومؤشر "الجاهزية الشبكية"، ومؤشر "تقييم تجربة الـ G5 العالمية"، ومؤشر "التنافسية الرقمية".

وحققت السعودية، المرتبة الخامسة عالمياً من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، وتقدمت 7 مراتب العام الجاري 2021 مقارنة عن أدائها للعام الماضي 2020.

الحكومة الإلكترونية

كما تقّدمت السعودية، بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ، لتقفز بترتيبها 9 مراتب في عام 2020 عن ترتيبها في العام 2018، محقّقة المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية.

وأوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بالسعودية، أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات يُعد من أهم المؤشرات المنبثقة عن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث قفزت السعودية 40 مركزاً لتأتي في المرتبة 27 عالمياً من بين 193 دولة.

الرياض الثالثة

في المقابل ارتفع ترتيب السعودية، في مؤشر الجاهزية الشبكية، الذي يقيّم اقتصاديات الدول للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 4 مراتب عن العام 2020.

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة عالمياً، وفق نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس "G5" وسرعتها في العالم، حسب التقرير الصادر عن" Open signal 2021".

كما جاءت السعودية في المركز السادس عالمياً من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس.

التنافسية الرقمية العالمية

وفيما يخص مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لعام 2020، تقدمت السعودية، 5 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 34 من بين 63 دولة، حيث يعد هذا المؤشر مهمًا لاستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيس للتحول الاقتصادي في الأعمال التجارية والحكومية والمجتمع.

وتعود تلك النتائج التي حققتها المملكة إلى الأثر الواضح لرؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الدولية في شتى المجالات، حيث يعمل مركز "أداء" على رصد ومتابعة تلك المؤشرات، التي تُسهم في تمكين صانعي القرار من تطوير أداء الأجهزة العامة، والقدرة على المنافسة العالمية.

ويحرص مركز "أداء"، على التعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم لها في تحليل أداء المؤشرات؛ لضمان استمرارية تقدّم المملكة في مؤشراتها الدولية.

وأوجد مركز " أداء"، منصة إلكترونية للأداء الدولي، تمكّن الأجهزة العامة من متابعة أداء السعودية، ومقارنتها بأكثر من 217 دولة.

وتعطي المنصة نظرة شاملة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي من خلال 12 محور قياس، تمثل مرجعاً للتصنيفات الدولية وتبرز المقارنات الخاصة بأداء الدول في كافة المجالات ومراقبتها بشكل دوري.