عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مهندسة البرمجيات المكسيكية ملكة جمال الكون صور

الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365

باتت أندريا ميزا، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ27 في أغسطس المقبل، ثالث مكسيكية تتوج بلق ملكة جمال الكون.



وتوجت أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون في الدورة الـ69 من المسابقة التي أقيمت، الأحد، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحصلت ميزا على اللقب بعد أن أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة وملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو التي حصلت على لقب الوصيفة الثانية.

وأندريا ميزا من أصول صينية مكسيكية، كما أنها الابنة الكبرى لعائلة تضم 3 بنات.

وتعمل أندريا كمهندسة برمجيات (سوفت وير) بالإضافة إلى عملها كموديل وعارضة أزياء.

وقد فازت بلقب ملكة جمال المكسيك عام 2016.

كما فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العالم عام 2017.

ونجحت أندريا ميزا في انتزاع لقب ملكة جمال الكون من بين 74 فتاة تراوحت أعمارهنّ بين 18 و28 عاما، من 74 بلدا من كل القارات شاركن في المسابقة لنيل تاج الملكة.

وكان اللقب السابق بحوزة ملكة جمال أفريقيا، زوسيبيني تونزي.

وتعتبر هذه الدورة 69 لمسابقة "ملكة جمال الكون" التّي يتم تنظيمها منذ عام 1952 في الولايات المتّحدة الأمريكية، وكانت قد ألغيت العام الماضي لأول مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).