شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات مناهضة للاحتلال فى محافظة جنين فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت مسيرة مركبات، من بلدة برقين، تجاه حاجز الجلمة، ومسيرة مماثلة في قرية رابا، ومسيرة جماهيرية في بلدة فحمة، إسنادا لشعبنا في قطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال، ونصرة للقدس وأهلها.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء على مركباتهم.

وجابت مسيرة مركبات برقين شوارع البلدة مرورا بشوارع جنين تجاه شارع الناصرة بالقرب من حاجز الجلمة، وضمت عشرات المركبات، التي اطلقت أبواقها احتجاجا على العدوان الغاشم ونصرة للقدس وأهلها، كما خرجت مسيرة مماثلة للمركبات في قرية رابا وجابت شوارعها.

وفي سياق متصل، نظمت فعاليات بلدة فحمة، مسيرة جماهيرية احتجاجا على استشهاد ابنها الشاب يوسف نواصرة والذي استشهد قبل أيام خلال مواجهات بالقرب من حاجز "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد، وتنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة، ودعما وإسنادا للقدس وأهلها في هبتهم وتصديهم للاحتلال.