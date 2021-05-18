شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»:4 لقاحات معتمدة بالمملكة ضد «كورونا».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة اللقاحات المعتمدة بالمملكة ضد فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأبانت وزارة الصحة أنه بناءً على الاستفسارات الواردة حول اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي أربع لقاحات فقط وهي لقاحات: أسترازينيكا، و فايزر،و جونسون آند جونسون ، و موديرنا.

وأكدت الوزارة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة