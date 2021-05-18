شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يفتح الملاجئ على الحدود مع لبنان بعد رصد 6 صواريخ باتجاه الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، تعليمات بفتح الملاجئ فى منطقة "إصبع الجليل" وحتى مسافة 4 كم من الحدود مع لبنان، وذلك عقب إعلانه، رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمالى إسرائيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الجيش فى بيان: "متابعة للإنذارات فى بلدة "ميسغاف عام" على الحدود اللبنانية (منطقة الجليل)، فالحديث عن رصد 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضى اللبنانية". وأضاف: "ردا على ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية) أن السكان الإسرائيليين قرب الحدود سمعوا دوى انفجارات. وأفادت بأنه تمّ تفعيل صافرات الإنذار فى "ميسغاف عام"، ولم تحدث أى إصابات بشرية.

وأصدر الجيش الإسرائيلى تعليمات بفتح الملاجئ فى منطقة "إصبع الجليل" وحتى مسافة 4 كم من الحدود مع لبنان، بحسب المصدر ذاته.