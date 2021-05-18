شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شابان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في قرية عين قينيا، غرب رام الله.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مصادر محلية قد أفادت بأن شابين أصيبا بجروح، أحدهما أصيب في صدره والآخر بالقدم، نقلا إثرها للمستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اقتحم القرية ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان.