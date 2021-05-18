شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والغاز السام على المواطنين في أماكن متفرقة بمحافظة الخليل. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن اشتباكات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال وسط مدينة الخليل وعلى مداخل اذنا وترقوميا وبيت كاحل وبيت أمر وجسر حلحول، نصرة للأقصى وإسنادا لغزة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق. ووصفت مصادر طبية لــ"وفا" حالة المصابين ما بين متوسطة وطفيفة.