شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فى الساعات الماضية، في عدة مناطق بالقدس المحتلة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مصادر محلية أفادت بأن مواجهات اندلعت في أحياء رأس العامود والثوري وعين اللوزة قرب بلدة سلوان، وفي بلدات الطور والعيسوية وحزما، كما اندلعت مواجهات قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، عقب إغلاقه امام مركبات المواطنين من قبل الاحتلال، ما تسبب بأزمة مرورية.