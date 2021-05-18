شكرا لقرائتكم خبر عن تقني: 4 إجراءات مهمة حال سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية دون علمك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي نصائح مهمة لعملاء البنوك والمصارف في حال سحب مبلغ من رصيد البطاقة الائتمانية ولم يعرف صاحبها من قام بالسحب.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا تم سحب مبلغ من بطاقتك الإئتمانية ولا تعرف من قام بالسحب، فيجب عليك فعل التالي فوراً – حتى لو كان مبلغاً بسيطاً”:

*اتصل بالبنك لإيقاف البطاقة مؤقتاً.

*اسأل البنك عن مصدر السحب.

*حاول الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها.

*إذا تعذر ذلك اطلب من البنك إلغاء البطاقة وإصدار جديدة.