القبض على 6 سعوديين بعد ظهورهم في "فيديو خطير"

دبي - محمود عبدالرازق -

وتم تداول المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إنه جرى القبض على 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

​ولفتت الشرطة إلى أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره.