شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غداً الثلاثاء.
وتشمل الحالة سماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من شمال ووسط ووغرب المملكة.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.
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