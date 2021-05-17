شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع رفع تعليق سفر المواطنين..إقلاع أول رحلة دولية من مطار حائل إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أقلعت من مطار حائل الدولي اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد من التدابير التشغيلية.
واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المُحدَّث للإجراءات الصحية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات بالمطار تزامنًا مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة، حيث قامت فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة نقاط الفحص الصحي ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق ”توكلنا” عند مداخل الصالات.
من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع رفع تعليق سفر المواطنين..إقلاع أول رحلة دولية من مطار حائل إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.