شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة سهلة لتسريع خدمة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح سمير الجنيد، الخبير التقني وعضو لجنة توعية المستهلك بالغرفة التجارية، طريقة تسريع خدمة الإنترنت.
وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد الطرق لتسريع الإنترنت هو تحديد الحجم الأقصى للحزمة في كل مرة وتختصر بـMTU وتعني Maximum Transmission Unit = وحدة النقل القصوى.
وأضاف سمير الجنيد أن هذه الطريقة ستزيد من كفاءة اتصالك ولكن بشكل بسيط لن تتجاوز 5%”.
وتابع الخبير التقني سمير الجنيد أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة كما هو موضح في المقطع التالي ().
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