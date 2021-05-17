شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 إرهابيين في عملية أمنية نوعية بشمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت عملية أمنية عراقية اليوم عن مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والعثور على أسلحة وعبوات وأحزمة ناسفة بمنطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل شمال العراق.

وأفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان صحفي، أن قطعات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب شرعت اليوم بتنفيذ عملية أمنية نوعية في المنطقة المذكورة, أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين والعثور على أعتدة وأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة, فضلاً عن عدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل الأوكار الإرهابية المستهدفة.