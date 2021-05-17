شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. عودة موظفي القطاع العام الى أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعود صباح يوم غد الثلاثاء، السادس من شوال عام 1442هـ، موظفو وموظفات القطاع العام إلى أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت قبل أيام مواعيد إجازة عيد الفطر، للقطاعين العام والخاص.

وبدأت إجازة القطاع العام بنهاية يوم الخميس 24 رمضان 1442 هـ، على أن تنتهي بنهاية اليوم الاثنين 5 شوال، وفقا للفقرة (ج) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.