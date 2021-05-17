شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعلن مشاركة المملكة في مؤتمر باريس لدعم السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي من أجل السودان المنعقد في باريس.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن المملكة دعمت السودان في أصعب الظروف انطلاقاً من أواصر الاخوة ودور المملكة في الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد “بن فرحان” أن نجاح الفترة الانتقالية سينعكس إيجاباً، ليس فقط على مستقبل السودان، بل على الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار إلى أن خادم الحرمين أصدر توجيه بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن المملكة تثمن عالياً مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدعوة لهذا المؤتمر ، مؤكداً أن المملكة تأمل في أن يقوم المجتمع الدولي بالدور المرجو منه لدعم السودان.