شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية بلندن تُحذّر المبتعثين من طرق الاحتيال المالي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، اليوم (الاثنين)، تعميماً حذرت خلاله المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص من الاحتيال المالي، وضرورة المحافظة على المعلومات المالية والبنكية والشخصية.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الملحق الثقافي في السفارة الأستاذة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، نظراً لملاحظة انتشار بعض الطرق الاحتيالية للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، ولأهمية المحافظة على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم إفشائها إلى جهات الاتصال مهما كانت طريقة المتصل وأسبابه.
وشددت على أهمية عدم الاستجابة إلى تحويل أموال من حسابك إلى حساب آخر، أو إفشاء الأرقام السرية لحسابك البنكي مهما كان السبب، حيث إن البنوك لن تطلب منك على الإطلاق البوح بمعلوماتك البنكية، ولن تطلب منك على الاطلاق بأن تحول أموالك إلى حساب آخر.
وأعربت الملحقية عن أملها من الجميع أخذ الحيطة والحذر بالحفاظ على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم الاستمرار في تلك المكالمات أو الرسائل المشبوهة.
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