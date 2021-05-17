شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جمارك منفذ «العمري»: عبور 450 مركبة سعودية إلى الأردن خلال 16 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف مدير جمارك منفذ “العمري” البري الأردني العقيد أحمد القرعان عبور قرابة 450 مركبة سعودية قادمة للأردن خلال 16 ساعة بعد فتح المنافذ البرية بين الأردن والمملكة العربية السعودية. وأوضح القرعان أن عدد المواطنين والمواطنات الذين عبروا المنفذ البري لزيارة المملكة الأردنية بلغ أكثر من “2000 ” مواطن ومواطنة خلال الساعات الماضية ، وفقاً لـ”الرياض”. وقال القرعان “كافة الإجراءات تمت بتنسيق مباشر بين المنفذ الأردني ومنفذ الحديثة البري السعودي” وقدم شكره لكافة العاملين في المنفذ السعودي على حسن تعاونهم وتعاملهم، مشيراً إلى أن اجراءات السفر للأردن واضحة ومتوفرة على مواقع وزارة الداخلية والأمن العام الأردني .

كانت هذه تفاصيل خبر مدير جمارك منفذ «العمري»: عبور 450 مركبة سعودية إلى الأردن خلال 16 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.