السعودية تقدم 20 مليون دولار للسودان في مؤتمر باريس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع عاجل السعودي فقد أعلنت المملكة، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، تقديم منحة لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار.

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وإضافة إلى ذلك قررت المملكة تحويل رصيدها في "حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي" للإسهام في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان.

إلى ذلك يرأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وفد المملكة في المؤتمر، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعقد في العاصمة الفرنسية باريس، على مدار يومي 17 و18 مايو/ آيار الجاري، مؤتمر دولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا.

من جهته قال وزير الخارجية السعودية إن بلاده حريصة على الإسهام في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، وتعزيز الاستثمارات السعودية بها.