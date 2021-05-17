"كتائب القسام" تهدد بقصف تل أبيب مجددا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة: "إن القصف الصاروخي من القطاع سيتجدد اليوم تجاه تل أبيب، إن لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن قصف المباني المدنية في غزة، وسنجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي لـ"كتائب القسام".

© AFP 2021 / ANAS BABA

ومنذ الاثنين الماضي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 218 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي الوقت ذاته، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ الفصائل الفلسطينية المسلحة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وتصاعدت حدة التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.