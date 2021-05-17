أبو ظبي: إصدار شهادات الاستثناء من اللقاح قاصر على هذه المراكز

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، حددت السلطات الصحية مراكز التطعيم التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" و"مبادلة للرعاية الصحية"، كي يكونا الجهتين الوحيدتين اللتين تصدران شهادات الاستثناء من اللقاح.

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وأوضحت السلطات أن إصدارها يكون عن طريق النظام الإلكتروني المرتبط بنظام "ملفي"، فيما حدّدت 10 فئات مستثناة من الحصول على التطعيم.

وبحسب السلطات الصحية في إمارة أبو ظبي فإن الفئات المستثناة من التطعيم، هي من تلقوا اللقاح خارج الدولة، والمصابون بالفيروس شريطة أن يكون نشطا، والمشاركون في التجارب السريرية للقاح، والنساء الحوامل، ومن لديهم حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو من أيّ من مكوناته، والمصابون السابقون الذين ظهرت عليهم أعراض متوسطة إلى شديدة بعد تقييم الطبيب لهم، والمصابون السابقون الذين أدخلوا المستشفى أو العناية المركزة، والحالات المرضية غير المسيطر عليها أو غير المستقرة.

وشددت السلطات الصحية على ضرورة تحديد سبب الاستثناء وتوثيقه في التقرير الطبي.

وطالبت الجهات الصحية الراغبين في الاستثناء من هذه الفئات بالتوجه إلى المراكز المخصصة لإصدار الشهادات لهم، مؤكدة عدم قبول أيّ شهادات استثناء صادرة من المنشآت الصحية الأخرى.