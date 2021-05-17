الأرصاد المصرية تكشف توقعاتها لطقس الثلاثاء

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقعت الهيئة، بحسب بيان لها، أن يسود خلال الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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وعن حالة الطقس ليلا، توقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة، غدا الثلاثاء، في القاهرة إلى 33 درجة.