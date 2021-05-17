اخبار الخليج

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأكد مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين المتمثلة في أن يكون المسافر محصن بجرعتين، أو محصن بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر فقط وفحص “PCR” لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العينة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا