شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الإجراء المتبع حال تأخر ظهور نتائج فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية لظهور نتائج فحص فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع”تويتر”، أن نتائج فحص فيروس كورونا تستغرق من 12 – 72 ساعة وستظهر من خلال تطبيق صحتي و برسالة نصية.

وأكدت أنه في حال تم تجاوز هذه المدة فيمكن التواصل على الرقم 937 لاتخاذ اللازم.