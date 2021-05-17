شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الإجراء المتبع حال تأخر ظهور نتائج فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية لظهور نتائج فحص فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″
وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع”تويتر”، أن نتائج فحص فيروس كورونا تستغرق من 12 – 72 ساعة وستظهر من خلال تطبيق صحتي و برسالة نصية.
وأكدت أنه في حال تم تجاوز هذه المدة فيمكن التواصل على الرقم 937 لاتخاذ اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح الإجراء المتبع حال تأخر ظهور نتائج فحص «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.