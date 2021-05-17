شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جوازات جسر الملك فهد: إعادة المسافرين الذين لا تنطبق عليهم شروط السفر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مدير الجوازات بجسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلى أنه تم إضافة 10 مسارات خلال فترة التوقف ليبلغ إجمالي عدد المسارات 27 مساراً لتسهيل عبور المسافرين وتعمل على مدار 24 ساعة وتستوعب أكبر عدد من المسافرين.
وأوضح “السهلي” في لقاء مع قناة” الإخبارية”، إنه تم التعامل مع المسافرين الذين لا تنطبق عليهم شروط السفر بشكل سلس، من خلال إعادتهم إلى مملكة البحرين .
وأكد “السهلي” أنه تم تشكيل قوة من الأفراد، من أجل إعادة المسافرين الذين لا تنطبق عليهم شروط السفر.
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