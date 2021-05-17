الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع غربي مأرب كانت تحت سيطرة "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، تمكنت من دحر الحوثيين من عدّة مواقع في جبهة الكَسّارة غربي محافظة مأرب".

وأضاف أن: "العديد من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، فيما دمّر الجيش ثلاث آليات بعتادها وقُتل من كانوا على متنها، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدّات".

وأشار المركز إلى: "استهداف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة الكَسّارة ومحيطها، ملحقاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين".

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل أكثر من 40 عنصراً من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية وجرح آخرين، خلال صد قواته محاولة تقدم للجماعة في جبهتي المَشْجَح والكَسارة غربي مأرب.

وللشهر الرابع على التوالي، تشهد محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.