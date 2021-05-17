الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد الخميس المقبل اجتماعا لبحث الأوضاع في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغريده على حسابه على "تويتر": "تلقيت رسالة من البعثة الدائمة للنيجر لدى الأمم المتحدة بصفتها رئيس منظمة التعاون الإسلامي ومن الجزائر بصفتها رئيس المجموعة العربية مع طلب عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بندي "الحالة في الشرق الأوسط" و"قضية فلسطين" لبحث الوضع الصعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "سأعقد اجتماعا للجمعية العامة يوم الخميس 20 مايو الساعة 10:00 (الخامسة مساء بتوقيت موسكو)".

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وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول قطاع غزة والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة، في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.