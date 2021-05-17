شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحدث: مؤتمر دعم السودان جمع حتى الآن 4.4 مليار دولار والدعم مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة الحدث العربية فى نبأ عاجل من مراسليها، أن مؤتمر دعم السودان جمع حتى الآن 4.4 مليار دولار والدعم مستمر.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعرب عن تقديره الكامل للرؤية الواضحة التي تسير عليها الدولة السودانية بكل مسئولية رغم كل الصعاب، موضحا أنها قطعت شوطاً كبيراً في التوافق على وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وهي مسيرة التزم الشركاء بالوقوف بجانبهم فيها على النحو الذي تجلى في اجتماعات مجموعة أصدقاء السودان، ومؤتمر الشراكة الذي استضافته برلين، وغير ذلك من فعاليات دولية ومبادرات اقليمية ومساندة ثنائية.

وأضاف أبو الغيط، فى كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم السودان اليوم الاثنين، أن الجامعة العربية ملتزمة بمرافقة الدولة السودانية على طول الخط، تأسيساً على مسئوليتنا الأصيلة تجاه السودان الذي يعد عضواً مهماً في الجامعة وشريكاً فاعلاً في المنظومة العربية، وبإعتبار أن الجامعة كانت شاهدة على الاعلان الدستوري في أغسطس 2019 .

واستطرد الأمين العام أن الدول ومؤسسات التمويل العربية في طليعة من وجهوا الدعم للسودان في شتى المجالات، وسبق للجامعة أن قدمت دعماً للسودان لمعالجة الأوضاع الانسانية في دارفور، ومكافحة جائحة كورونا، والتعامل مع تداعيات الفيضانات التي ضربت البلاد.