شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: لم ولن نكون إلا الأقرب للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على أن الأردن لم ولن يكون إلا الأقرب للفلسطينيين، والداعم لقضيتهم العادلة والمدافع عن القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال الصفدي - في كلمة أمام مجلس النواب، اليوم /الاثنين/، بحسب وكالة الأنباء الأردنية - "إن المملكة تكرس كل إمكاناتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أنه "منذ اندلاع الأحداث الأخيرة والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يقود جهودا أردنية لم تنقطع بالتنسيق مع فلسطين والأشقاء العرب، وبالتواصل مع عواصم العالم في أمريكا وأوروبا وروسيا وغيرها من دول العالم للوصول إلى حلول ومواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين".

وأكد أن رسالة الأردن واحدة، وهي أن على إسرائيل أن توقف كل ممارساتها اللاقانونية واللاإنسانية واللاشرعية التي تعتدي على الشعب الفلسطيني الشقيق وتقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، والذي لن يكون دائما إلا إذا لبى جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة وتقبله الشعوب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.