شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة يعكس اتجاه السير ويعرض حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقوا من خلاله قيام قائد مركبة بعكس اتجاه السير على أحد الطرق. وأظهر المقطع المتداول قيام قائد المركبة بعكس اتجاه السير على الطريق معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

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