شكرا لقرائتكم خبر عن قبل توزيعها على المستهلكين.. ضبط 3.5 طن برتقال وليمون فاسد بالدمام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ثلاثة أطنان ونصف من البرتقال والليمون الفاسد، قبل توزيعه في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق بالأمانة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع للتأكد من سلامة الأغذية.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أنه تم مصادرة كامل الكمية الفاسدة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف

وأشار إلى أن الأمانة الخليج 365 أعمالها الرقابية بالأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين، داعيا الجميع إلى التعاون مع والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات (940).