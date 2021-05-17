فتح: الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية في عملياتها ضد إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمود سعيد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "إن مواجهتنا مع العدو الإسرائيلي طويلة الأمد، وقد حدثت في وقت ما على الأراضي اللبنانية، لكننا توصلنا إلى حل فلسطيني عام، يعني أن المواجهة يجب أن تتم داخل فلسطين. وبناء على ذلك، نعتقد أن أي حديث عن أعمال عدائية من أي حدود للدول العربية لا يتم بحثه في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الفصائل الفلسطينية منعت الجماعات المسلحة في مخيمات اللجوء من القيام بأي عمليات عسكرية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية.

هذا تجاوزت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين، وما يزيد على 6504 جرحى.

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إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة هي الاشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.