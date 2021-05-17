الأردن يكشف مصير مواطنين اجتازا الحدود الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس البرلمان الأردني إن وزير الداخلية أبلغه أن المواطنين عادا إلى الأردن بعد أن أفرجت عنهما القوات الإسرائيلية، بحسب موقع "عمون".

© AP Photo / Yousef Allan

وأوضح العودات في جلسة النواب أن "الشابين الذين عبرا النهر عادا سالمين وهما الآن بين أهلهما".

وذكر رئيس البرلمان أن وزير الداخلية أخبره أيضا أنه لم يتبقَ أي شخص موقوف على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات التي انطلقت نصرة لفلسطين.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع موضوع اعتقال المواطنين عن طريق التواصل مع الإسرائيليين.

قالت وسائل إعلام أردنية، يوم الجمعة الماضي، إن آلاف الشبان الأردنيين توجهوا إلى الحدود مع فلسطين دعما للشعب الفلسطيني.

وبدأت الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها طالت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، وإصابة الآلاف.