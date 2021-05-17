التقى مبعوث بايدن... عباس: ندعو واشنطن إلى التدخل

دبي - محمود عبدالرازق - والتقى عباس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هادي عمر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل وفلسطين لتهدئة الأوضاع الحالية بين الطرفين، وأكد ضرورة التدخل الأمريكي "لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية".

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وتابع الرئيس الفلسطيني "الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار أيضا إلى أن "الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي".

ونقلت الوكالة عن المبعوث الأمريكي تأكيده "مواقف الإدارة الأمريكية الملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وأمن وازدهار"، وتشديده على "أهمية العمل من أجل حل الدولتين".