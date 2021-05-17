شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الثورة السودانية ألهمت العالم وشبابها أسقط نظام البشير الاستبدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الثورة السودانية ألهمت العالم، مشددا على أن السودان يبحث عن الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف ماكرون في كلمته بمؤتمر باريس لدعم العملية الانتقالية في السودان، الشبان السودانيون أسقطوا النظام الاستبدادي للبشير.

ووجه ماكرون حديثه للشعب السوداني: لقد أظهرتم للعالم أجمع أنه بالإمكان أن تنتصر الثورات بالأشعار والأغاني".

وينطلق مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.

كما يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.