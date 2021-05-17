شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: القوات المسلحة ضامن وحارس التحول الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الثورة السودانية قدمت نموذجا متفردا بسلميتها، معربا عن فخره بالدور الذي لعبته القوات المسلحة في الثورة والمرحلة الانتقالية.

وأضاف "البرهان" في كلمته بمؤتمر باريس لدعم العملية الانتقالية في السودان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة رأت حتمية تغيير النظام الحاكم بكل ما كان يمثله من ديكتاتورية، مشيرا إلى ثقة الشعب السوداني في مؤسسته العسكرية ، قائلا: "نفتخر بهذا الدور التاريخي والمفصلي الذى قامت به القوات المسلحة في السودان.. فالقوات المسلحة الحامي والضامن للفترة الانتقالية وحارس التحول الديمقراطي".

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال:"نعمل على تحقيق مصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة".