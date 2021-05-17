شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بموسكو يدعو المجتمع الدولى لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة وواضحة من أجل حل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد القتلى في فلسطين وفقا لأخر الإحصاءات وصل إلى 218 شهيدا وأكثر من 6500 جريح معظمهم من النساء والأطفال .

وقال نوفل، خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيفونيا" الإعلامية اليوم الاثنين إن:"المنطقة تغلي وتثبت أنها المنطقة الأخطر في العالم، ويتعين على العالم أن يستخلص العبر والنتائج على العالم أن يضع حلا ولو بالقوة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرار واضح وصريح يستند إلى حل الدولتين وأن يحدد فترة محددة لذلك".

وأضاف الحفيظ نوفل، "لا نريد الكيل بمكيالين، فلا يوجد أي وجه للمقارنة بين القصف من قبل الجانبين"، مشيرا إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الضحايا الفلسطينيين هم من المدنيين العزل، وأكثر من 30 بالمئة هم من النساء والأطفال .