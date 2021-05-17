شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى سلطنة عُمان: المقاومة الفلسطينية غسلت عن جبين الأمة عارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان، بالمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي، ووصفها بـ "الباسلة".وفق بيان صحفى لسفارة سلطنة عمان.

وقال "الخليلي" في البيان: "إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن، فتمرغت في أوحال الذل، وتساقطت في دركات الهون، وقد أثبتت المقاومة بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين".

وأضاف البيان الذي نشره الحساب الرسمي لسماحة الشيخ الخليلي: "فكم مرت هذه الأمة بتجارب كابدت منها غصص الهوان، وكم استمسكت بحبل انقطع بها، فهوت إلى غير قرار، فثبت بذلك أنها لا يجديها إلا الاعتصام بحبل الله".