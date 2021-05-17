شكرا لقرائتكم خبر عن عباس خلال لقائه بمبعوث بايدن: ندعو واشنطن للتدخل لوضع حد للعدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الأمريكي هادي عمر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أطلع المبعوث الأمريكي، على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة من المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون الإرهاب ويدعون لقتل العرب، واعتداءات قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والتصعيد الإسرائيلي الوحشي والاجرامي الذي يجب أن يتوقف فورا على أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي خلف كارثة ودمارا تسبب باستشهاد المئات وجرح وتشريد الآلاف، والذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته.

وأكد عباس، ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، لان الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي.

وجدد الرئيس الشكر للرئيس بايدن على قرارات ادارته باستئناف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وعن طريق الاونروا.

بدوره، أكد المبعوث الامريكي، ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وجدد المسؤول الأمريكي، التأكيد على مواقف الإدارة الأمريكية الملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والاسرائيليين للعيش بكرامة وامن وازدهار، مؤكدا أهمية العمل من أجل حل الدولتين.