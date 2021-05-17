لافروف: موسكو تدين الهجمات ضد أهداف مدنية في فلسطين واسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو-سبوتنيك.وقال لافروف: "ندين الهجمات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة على المناطق السكنية، وبالطبع الضربات غير مقبولة تمامًا ضد المواقع المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأعتقد أنه كانت هناك بالفعل دعوات كافية لوضع حد فوري لهذا الوضع".

واضاف أن روسيا الاتحادية ستفعل كل شيء لتبدأ فلسطين وإسرائيل مفاوضات مباشرة وأن موسكو مستعدة للمساعدة في تنظيم هذه المفاوضات المباشرة بين الجانبين في روسيا الاتحادية.

هذا وأعلنت الخارجية الروسية أن ممثلي "رباعية" الوسطاء الدوليين للشرق الأوسط بحثوا خلال مشاورات طارئة يوم أمس الأحد الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين.

وجاء في بيان للخارجية: "تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة من قبل اللجنة الرباعية الهادفة إلى خفض تصعيد الوضع في أقرب وقت ممكن في منطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه ، تم التأكيد على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي".